Tanti ostacoli e poca luce verso il tunnel che porta alla Serie A giallorossa. Il nome di Sebastian Giovinco nel corso delle recenti settimane è stato accostato in maniera romantica e sempre più frenetica ai colori del Benevento. Il tutto in vista di un possibile rientro in Italia che, al momento, non raccoglie conferme in particolare in chiave sannita. Un profilo, quello dell’ex Parma, che non si sposa con le idee ed i progetti tracciati dal direttore sportivo Foggia e dal numero uno del club giallorosso, Vigorito.

