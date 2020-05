Montesarchio tra i Comuni campani dove l’Istituto Zooprofilattico Mediterraneo di Portici farà tamponi a tappeto per controllare le categorie più esposte al covid in questi mesi. Nei prossimi giorni infatti personale dell’Istituto sarà in città per controllare categorie come Medici di base, pediatri, infermieri, operatori socio sanitari, dipendenti comunali a contatto col pubblico, componenti di forze dell’ordine e polizia locale, operatori ecologici, operatori di Protezione civile e Misericordia, farmacisti, dipendenti dei supermercati e degli alimentari, benzinai, tabaccai, dipendenti dei distributori di carburante e delle pompe funebri, dipendenti di case di riposo, cliniche private.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia