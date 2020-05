Continuano ad arrivare novità sul fronte delle opere pubbliche dalle riunioni della Giunta. La scorsa settimana sindaco e assessori hanno dato il via libera a un piano per la realizzazione di un parcheggio e una piccola area verde in via Falcone-Borsellino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia