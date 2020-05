Assembramento in strada a piazza San Modesto, interviene il Sindaco

Intervento del sindaco Clemente Mastella ieri mattina in strada a piazza San Modesto nelle adiacenze di un bar dove si era creato un assembramento di persone, pure provviste di dispositivi di protezione individuale ma non a un metro l’uno dall’altro, come disposto dalle ordinanze regionali e governative. Il primo cittadino, avendo visto la scena, non ha esitato ad avvicinarsi ad un gruppo di trenta-quaranta persone invitandole a diradarsi e distanziarsi l’una dall’altra

