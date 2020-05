Blindare il fine consiliatura è l’obiettivo politico principale a Palazzo Mosti. Lo scoglio, l’unico, è il voto tra meno di un mese sul Bilancio di previsione. L’amministrazione Mastella possiede la maggioranza relativa, sufficiente per mandare in porto il Previsionale. Se il via libera si allarga però anche ai mutui contratti con Cassa depositi e prestiti per i lavori del Piano periferie (tra cui il piano di spostamento del terminal bus con il maxi progetto Lumode) serve la maggioranza assoluta di diciassette voti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia