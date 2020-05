Lo scontro politico, mai rallentato durante l’emergenza , oggi è alimentato con la richiesta, prodotta lo scorso 17 aprile dall’opposizione che aveva espresso l’intenzione di accedere agli atti procedurali messi in essere per la erogazione dei buoni alimentari concessi dal Governo per il sostegno alle famiglie in difficoltà economiche. Nel contempo LiberaMente aveva chiesto di visionare anche l’elenco definitivo dei beneficiari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia