Tragica fatalità, nella giornata di ieri, a Montesarchio. Un uomo di 64 anni, dipendente di un distributore di benzina, è morto travolto da un cancello di un deposito carburanti dove lo stesso si era recato per un adempimento. L’uomo, 64enne di Pietrastornina, come da prime informazioni, era un dipendente della Ld Petroli, ex Abbate Petroli, stazione di servizio sita lungo via Napoli.

