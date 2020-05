Quanti voti servono per approvare il Bilancio di previsione? Sedici sono sufficienti, se costituiscono la maggioranza relativa. Questa quota è perfettamente raggiungibile dall’amministrazione Mastella che ha numeri risicati ma può contare anche su una quota di non belligeranti abbastanza sicura. Sedici consiglieri bastano a superare lo scoglio più pericoloso da qui alla scadenza della consiliatura. Non bastano però se il via libera del Consiglio deve essere esteso anche ai mutui che il Comune ha acceso con Cassa Depositi e Prestiti per i lavori del Piano periferie.

