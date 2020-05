L’ora della ripresa non è ancora arrivata. Il Benevento spera di poter ripartire dalla settimana prossima almeno con gli allenamenti individuali, ma il via libera per ora è rimandato, visto che dall’ultimo confronto tra comitato tecnico scientifico della Protezione Civile e la Figc non sono arrivati segnali chiari su un imminente ritorno in campo. Il club giallorosso, da questo punto di vista, ha adottato una linea chiara: ripartirà solo se e quando avrà in tasca una data certa innanzitutto sulla ripresa degli allenamenti collettivi e, in seconda battuta, sulle reali possibilità di riprendere il campionato cadetto.

