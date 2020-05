Calvi, lavoro obbligatorio per chi prende il reddito di cittadinanza

Sì ai progetti di utilità collettiva per i percettori del Reddito di cittadinanza. Il via libera è arrivato dalla Giunta di Calvi con la delibera numero 25 adottata giovedì scorso: otto progetti che prevedono prestazioni per manutenzione degli spazi pubblici, supporto biblioteche, guardiania dei luoghi pubblici, organizzazione eventi, supporto all’organizzazione per attività destinate ad anziani, disabili e minori; e ancora scuole e laboratori didattici.

