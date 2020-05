Tre giovani multati dai poliziotti della Municipale, guidata dal comandante Fioravante Bosco, per aver violato il divieto di assembrato. E’ accaduto ieri in città, in via Kolpe. Prosegue, inoltre, anche l’azione di monitoraggio sui ritorni dal nord.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia