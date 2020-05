Un guarito, una deceduta. Tre attualmente positive. E’ questo il bilancio, in pochissime espressioni, della questione epidemiologica in quel di Montesarchio. Lo ha reso noto il sindaco, Franco Damiano. “Sì, abbiamo una persona già guarita, altre in via di guarigione e diverse quarantene revocate perché ormai trascorso il periodo finestra per il Covid. E’ un bilancio che parla di una situazione assolutamente sotto controllo a Montesarchio, ma che non deve indurre a derogare dalle regole”.

