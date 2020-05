Il Comune di Arpaia accende disco rosso alla possibilità di sperimentare sul territorio comunale la tecnologia 5G. In tal senso delibera di Giunta approvata dall’Esecutivo guidato da Pasquale Fucci. Come viene specificato nell’atto ratificato dalla squadra arpaiola, tuttavia, non si pone un veto assoluto ma ci si colloca in una posizione prudenziale nella attesa di elementi certi da parte della scienza.

