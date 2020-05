Diciassette pazienti positivi di cui due verranno dimessi nelle prossime ore. Non preoccupano invece le condizioni degli altri quindici. ‘Villa Margherita’ non è entrata però ancora nella fase due. La clinica ha imboccato la strada per uscire dal tunnel del focolaio epidemico ma non ha ancora concluso questo percorso. E a ciò si aggiunge il timore che le ricadute occupazionali possano essere pesanti.

