Giornata di superlavoro sul fronte dei controlli nei confronti dei ritorni dal settentrione verso il Sannio, con la finestra di opportunità apertasi, per chi per due mesi è rimasto bloccato in alta Italia, per l’emergenza sanitaria. Presidi di forze dell’ordine e addetti dipartimento prevenzione Asl e volontari della Croce Rossa presso la stazione centrale dove sono stati monitorati cinque convogli provenienti da Roma. Controlli anche presso gli innesti della viabilità esterna in quella interna e presso i terminal bus.

