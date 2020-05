È oramai triennale l’esperienza di ‘Artefatti’, consorzio di artisti e artigiani del nostro territorio (e non) che si propone di promuovere l’arte in tutte le sue forme e darle la giusta visibilità e valenza sociale. In un periodo difficile come quello che stiamo attraversando non poteva mancare il contributo degli artisti che per l’occasione hanno deciso di donare alcune delle loro opere a scopo benefico.

