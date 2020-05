La volontà di assicurare sgravi per i commercianti a Paduli è passata dagli annunci a una delibera licenziata dalla Giunta Vessichelli, che approderà sul tavolo del Consiglio comunale. L’Esecutivo ha deciso di cancellare la Tari per tutti gli esercizi commerciali, in riferimento al periodo durante il quale hanno dovuto osservare la chiusura per via dell’emergenza; inoltre, stop anche al Cosap (il Canone per l’occupazione suolo pubblico) per tutto il 2020.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia