Per la celebrazione delle esequie, resa possibile dal Dpcm dello scorso 26 aprile a partire da domani 4 maggio, disposto un prontuario per i parroci da parte della Arcidiocesi di Benevento, per facilitare l’osservanza di quanto delimitato in ambito nazionale. “Cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”, nel solco delle note complementari di Cei e Ministero dell’Interno.

