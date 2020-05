Situazione di vigile “calma” in quel di Airola. Dopo che si è acclarato il decimo caso, l’Ente comunale ha avviato le necessarie attività, in sinergia con l’Azienda sanitaria locale, al fine di comprendere gli spostamenti della persona in questione e, quindi, la sussistenza di particolari “rischi” a discapito della comunità. Estremi, come detto, che non sussisterebbero. Si è in attesa, ora, del responso del tampone nasofaringeo effettuato sugli stretti congiunti.

