Urto contro un ostacolo per un giovane automobilista rimasto ferito ieri in via Nicola Ciletti nei pressi della chiesa di San Giuseppe Moscati . In sito intervento del 118 e degli agenti della Polizia di Stato, in azione per le rispettive competenze.

