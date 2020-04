Da lunedì tanti Comuni hanno pubblicato un avviso legato all’assegnazione di contributi per il sostegno al fitto della prima casa destinati a chi si trova in condizioni di difficoltà economica per via dell’emergenza. Nell’elenco c’è anche San Giorgio del Sannio, dove la Giunta lunedì scorso si è confrontata, tra le altre cose, sull’utilizzo delle risorse legata al Piano per l’emergenza socio-economica messo a punto dalla Regione.

