I colori giallorossi indossati in Primavera e poi tanta gavetta in giro per l’Italia, inseguendo senza mai arrendersi la maglia della prima squadra. Salvatore Tazza, esterno classe ’98 di proprietà del Benevento, lo scorso luglio è stato girato proprio dalla Strega in prestito all’Arzignano, club del vicentino protagonista in Serie C. Titolare inamovibile nell’undici del Grifone, è tornato in Campania allo scoppio dell’emergenza per trascorrere in famiglia, con la sua dolce metà e suo figlio, il periodo di quarantena. “Possiamo solo affidarci ai medici – racconta Tazza a Il Sannio Quotidiano – ed alle nostre autorità che ci faranno ripartire più forti di prima. La quarantena è dura da affrontare: ci alleniamo in videochiamata con i compagni tre volte a settimana, ovviamente per quello che si riesce a fare perché lavorare in casa è complicato”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia