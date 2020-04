“Caro papà, quest’anno il virus non ci ha permesso di fare la cerimonia per te, non abbiamo potuto incontrare i tuoi colleghi ed amici. Io sono un po’ triste per questo. Ti voglio bene e ti penso ogni secondo. Appena togliamo le mascherine e le chiese riaprono, organizzo una messa con il vescovo e i carabinieri. Ti voglio tanto bene, mi manchi da morire”.

