Si respira aria pesante a Benevento, dopo dopo oltre cinquanta giorni di chiusura la stragrande maggioranza dei commercianti che avrebbe potuto riaprire ha preferito continuare la quarantena. L’obbligo di sanificazione e la vendita solo in consegna sono sembrate a tutti le regole perfette per andare sotto coi conti. Unica eccezione le pizzerie a gestione familiare già operanti con il delivery: aperte in media nel capoluogo e in provincia sette su dieci. Una situazione di difficoltà legata ovviamente anche ai costi per i dipendenti, le utenze, i fitti e i tributi locali.

