La curva epidemica in provincia di Benevento si è ormai sostanzialmente appiattita. Il periodico monitoraggio dell’Osservatorio sullo sviluppo territoriale dell’Università di Salerno mostra in maniera chiara che l’andamento del contagio da Covid-19 non subisce, fortunatamente, impennate dal periodo compreso tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Come noto il periodo della deflagrazione del focolaio nella clinica di riabilitazione ‘Villa Margherita’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia