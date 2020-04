Una partenza in salita quella di domani per i pubblici esercizi, tra bar, pizzerie, ristoranti, pasticcerie che potranno riaprire ma solo per vendita a distanza per asporto, con consegna a domicilio della merce, e sostenendo oneri pesanti, in termini economici dopo due mesi di mancati incassi. La previsione del presidente di Confcommercio Benevento, Nicola Romano, sulla base dell’interlocuzione con le tante ditte associati è “che pochi riapriranno le insegne per la vendita asporto” per diversi motivi “costi sanificazione enormi, non meno di 5mila euro, e notevolmente maggiorati per alcune attività molto ampie come i ristoranti”.

