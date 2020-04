In bilico tra la voglia di ritornare in campo e il rischio concreto che il sipario su questa stagione cali definitivamente. Per il calcio italiano continua la fase di stallo, mentre il Benevento resta in sospeso, nell’attesa di poter mettere il sigillo della matematica su una promozione in Serie A che nessuno si sogna di mettere in discussione. La settimana che si conclude oggi, in linea teorica, avrebbe dovuto dare contorni più definiti alle sfumature sulla possibile ripresa degli allenamenti, ma così non è stato. La speranza è che, da domani in poi, il Governo faccia chiarezza sui tempi e sulle modalità del ritorno in campo.

