La speranza è l’ultima a morire. Serve rispolverare i vecchi proverbi per dare sempre più fiducia ad un ritorno in campo che, giorno dopo giorno, fatica a concretizzarsi in ogni sua sfumatura. Lo sa bene anche Alessandro Tuia, difensore del Benevento che non sembra catturato dall’idea di riprendere il cammino in Serie B. “Sinceramente alla ripartenza ci credo poco – ha detto il calciatore giallorosso in diretta su Instagram con Riccardo Mancini per “B at Home” – ma qualora ci dovesse essere la possibilità di riprendere ci faremo trovare pronti. Ammetto però che la vedo ancora lunga, e lo dico perché la B dovrà ripartire solo se avrà a disposizione tutti gli strumenti adatti per farlo, altrimenti sarà tutto inutile”.

