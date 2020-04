Il calcio resta in attesa delle decisioni del Governo. Quella di oggi, in tal senso, sarà una giornata decisiva per capire l’orientamento sull’eventuale ripresa degli allenamenti. E fare definitivamente chiarezza, dopo la scia di dichiarazioni contrastanti dei giorni scorsi. In attesa, ovviamente, c’è anche il Benevento che spera di avere quanto prima il via libera per poter tornare in campo. In tal senso, la posizione della società non è affatto cambiata negli ultimi giorni.

