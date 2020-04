Lo aveva fatto in tempi non sospetti, era il luglio dello scorso anno quando Vincenzo Fuschini, consigliere comunale di opposizione, denunciava i ritardi della rete internet. Aveva precisato che questa condizione avrebbe potuto creare seri problemi in momenti particolari ed emergenziali. A distanza di diversi mesi, quanto previsto da Fuschini è accaduto. In tempi di Covid-19, è aumentato il digital divide, ovvero il divario digitale.

