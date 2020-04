Sfumature giallorosse nel futuro di Christian Maggio. Il capitano del Benevento attende con ansia il ritorno in campo con i suoi compagni per completare la missione iniziata ad agosto agli ordini di Inzaghi e, soprattutto, sogna un lieto fine che possa coinvolgere davvero tutti. “Spero che tutto si risolva per il meglio – confida l’esterno della Strega a Casa Di Marzio su Instagram – ed aspettiamo fiduciosi di poter riprendere il campionato anche per quelle società che hanno investito molto e che a fine stagione inseguono un rientro in termini economici. Secondo me è giusto riprendere, ma va fatto sempre e solo in sicurezza”.

