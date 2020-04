In calo il numero dei ricoveri e in aumento le guarigioni nel beneventano. Per l’Asl Benevento in 24 ore sono guariti tre sanniti portando il numero dei positivi che lottano contro l’infezione a 139 persone, cui si sommano purtroppo 14 deceduti e fortunatamente 17 guarigioni, con la soglia del contagio che secondo la Protezione Civile si arresta a quota 170.

