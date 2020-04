Almeno dieci i pazienti di ‘Villa Margherita’ che hanno superato l’infezione da Covid19. L’Asl ha avviato già da 48 ore il giro di test rinofaringei per accertare il superamento dell’infezione. Come noto, l’Unità epidemiologica ha spostato al ‘San Pio’ i degenti di Piano cappelle con sintomi severi, ha tenuto in isolamento domiciliare gli operatori con sintomi lievi o assenti e ha curato nella clinica stessa decine di degenti che sono rimasti in quello che è di fatto diventato da fine marzo un Covid-hospital.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia