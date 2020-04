Tre miliardi per i Comuni, il plauso della Lonardo

“La richiesta di annullare i tributi diventa insostenibile per i Comuni se, appunto, non vi è il trasferimento dello Stato a sostegno di quanto i Comuni non stanno incassando ed, eventualmente, con un annullamento dei tributi, non incasseranno più. È da tener presente che il Comune per la predisposizione del Bilancio ha la necessità di assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese e non è pensabile sostenere in maniera prolungata una così forte riduzione delle entrate”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo.

