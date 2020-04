Il Benevento attende solo il via libera delle autorità per poter riprendere gli allenamenti. Il club giallorosso si dice pronto a seguire tutte le raccomandazioni dettate dalla Federazione per tornare a lavoro, garantendo la sicurezza sanitaria dei propri tesserati, dei componenti dello staff tecnico e di quello medico, e di quanti orbitano attorno alla prima squadra. Dai test ai tamponi, passando per la sanificazione delle strutture e gli allenamenti in piccoli gruppi, almeno nella fase iniziale della ripresa. Il Benevento, da questo punto di vista, si è già attrezzato.

