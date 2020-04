Voglia di dominare, su tutti i fronti, anche nel mondo virtuale. C’è un altro Benevento in cima alle classifiche, pronto a lasciare il segno in Serie B come a voler ripetere l’impresa della corazzata di Inzaghi. È quello protagonista in BeSports, il campionato organizzato dalla Lega B e giocato su eFootball Pro Evolution Soccer 2020. Dal campo al joystick, la Strega alza la voce a suon di gol, trascinata dal suo cannoniere e dai due players in giallorosso: Mattia Pallotta (Teclis-88) e Simone Gaeta (Gsimo90). Entrambi con numerose esperienze alle spalle non soltanto in territorio italiano, dopo le prime quattro partite sono riusciti a far decollare il Benevento portandolo al primo posto in classifica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia