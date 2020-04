Le incognite restano tante e il protocollo per la ripresa degli allenamenti preparato dalla commissione medico-scientifica della Figc non ha contribuito sicuramente a cancellarle. Anzi, probabilmente ha aggiunto altre incertezze visto che, ai dubbi sulla possibilità di tornare in campo per portare a termine la stagione, legati principalmente agli sviluppi dell’epidemia, si sono sommati anche quelli riferiti alla capacità di ciascun club di rispettare i rigidi criteri fissati dagli esperti.

