Avviata dall’Asl Benevento una procedura comparativa, selezione pubblica per l’affidamento triennale del servizio di soccorso e trasporto infermi servizio 118 ai sensi dell’articolo 66 del Codice degli Appalti con uso della piattaforma Soresa. La procedura vuole far pervenire in tempi ragionevolmente rapidi al nuovo affidamento per il servizio che superi la situazione attuale di proroga dell’appalto, ormai scaduto da oltre tre anni, ma portato avanti per le ricadute di più contenziosi giudiziari.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia