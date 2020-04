“Sta cambiando tutto, è sconvolgente”. Paura, angoscia ma anche un filo di speranza che detta il ritmo dei giorni. Carmine Giorgione è costretto a convivere con l’emergenza in una città, Bergamo, diventata il simbolo di questi istanti terribili, vissuti però sempre con la forza di guardare oltre l’orizzonte. Protagonista con l’AlbinoLeffe dal 2016, il centrocampista col vizio del gol è nato a Benevento ma ha disegnato la sua carriera calcistica soprattutto al Nord. Oggi fa i conti con un allarme che non accenna a placarsi: “La situazione è stata drammatica – racconta a Il Sannio Quotidiano – e c’è tanta preoccupazione. Vivo in una zona molto colpita dal Coronavirus ed è diventato quasi normale sentire ambulanze da mattina a sera o storie di amici e parenti che non ce l’hanno fatta”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia