Ospedale San Bartolomeo, polemica con Salvini

“Due ospedali vuoti e chiusi, Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo, e un altro da utilizzare meglio, anche se Mastella e De Luca si offendono, ho il dovere di segnalare i problemi di Benevento e di tutta la Campania” così tuona Salvini sulla situazione degli ospedali del Beneventano. Il leader della Lega irrompe sulla scena e parla della situazione delle strutture ospedaliere del territorio così come avevano fatto in precedenza il presidente della Provincia Di Maria, i sindaci e le amministrazioni di molti comuni che avevano fatto apposita delibera per perorare la causa dinanzi alla Asl e alla Regione.

