Intesa tra Provincia e Ordine, quattromila mascherine per medici e pediatri

“Saranno acquistati e consegnati kit per 181 Medici di Medicina Generale, 28 Pediatri di Base e 22 Presidi di Continuità assistenziale (ciascuni con 5 mascherine ffp2 e 10 surgical) per un totale complessivo di 4.400 mascherine di cui 1.400 ffp2 con filtro e 3.000 surigical”, quanto programmato in cooperazione operativa da Provincia di Benevento e Ordine dei Medici, per superare la problematica molto seria della carenza di dispositivi di protezione individuale per i professionisti sanitari di base, quelli che operano sul territorio e in prossimità dei cittadini tra medici e pediatri.

