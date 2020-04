Ospedale ‘San Pio’, ordinato un milione di guanti

Non solo mascherine e tute sterili, ma anche guanti monouso a tenuta stagna sono necessari per gli operatori sanitari per poter lavorare efficacemente in favore dei pazienti affetti da Covid-19 o sospettati di essere infetti e prevenire così nuovi episodi di contagio. Una consapevolezza ben chiara presso l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento dove, visto il fabbisogno legato sia alla presenza di un intero padiglione dedicato alla emergenza da virus Sars-Cov-2, sia alla necessità di preservare tutti gli operatori ed in tutti i reparti, si è ritenuto opportuno di prenotare due lotti di fornitura guanti sterili sulla piattaforma appalti Soresa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia