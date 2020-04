Nel Sannio superati gli 80 casi: 75 pazienti lottano contro l’infezione, 5 gravi in terapia intensiva

Ancora numeri in crescita per il contagio per la sindrome da nuovo Coronavirus nel beneventano con un ampliarsi del novero di territori comunali coinvolti oltre che con un incremento dei contagiati. Per la Protezione civile regionale sono 81 i contagiati da Covid-19 nel beneventano, un dato in aumento anche se non più caratterizzato dalla crescita tumultuosa impressa dall’emergere del focolaio di contagio a Villa Margherita con ben 53 infetti.

