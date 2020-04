“Sfida epocale, la Provincia deve fare di più: preparare una risposta sanitaria che sia multilivello”

I consiglieri provinciali Lombardi, Ruggiero, Mucciacciaro, Paglia, Parisi (insomma l’intera minoranza, ma non il consigliere Cataudo che sembra aver assunto una posizione personale) spronano la Provincia e il presidente Di Maria a fare di più sull’emergenza coronavirus e a supportare anche economicamente il sistema della sanità provinciale chiamato ad una sfida epocale: “Mai come in questo momento bisogna riporre piena fiducia nell’azione della Sanità Regionale e Sannita. Ognuno faccia la propria parte, in modo rispettoso e senza alcuna strumentalizzazione”.

