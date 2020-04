Bucciano – Negozi chiusi, interventi sulle locazioni

Ulteriori misure di sostegno economico per le attività commerciali e produttive locali sospese in base a provvedimenti statali e regionali: sono quelle al vaglio del Comune di Bucciano. “Come già fatto per i versamenti e pagamenti dei tributi dovuti da tutti i contribuenti al Comune di Bucciano, compresi quelli spontanei e bonari – spiega il sindaco Matera – l’Amministrazione comunale ha deciso di prevedere ed introdurre nella prossima programmazione economico-finanziaria, se necessario anche attraverso apposite modifiche regolamentari, forme di agevolazioni per le attività economiche presenti sul territorio”.

