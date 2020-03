Benevento, capolista in stand-by: senza campionato anche ad aprile

La ripresa del campionato rinviata a data da destinarsi. La situazione attuale non permette alcuna programmazione, ma al momento una cosa è certa: il Benevento e i suoi tifosi resteranno senza calcio anche per tutto aprile, come del resto si era già da tempo intuito. L’andamento del contagio non consente ancora di allargare le maglie delle misure restrittive varate dal Governo che infatti si appresta a prorogarle almeno fino alla metà del mese. Dunque, la sospensione delle attività sportive resterà valida per altre due settimane: dopo Pasqua, la speranza di tutti è quella di poter dare il via libera a una ripresa graduale degli allenamenti, ma su questo fronte nessuno vuole sbilanciarsi, visto e considerato che l’emergenza resta purtroppo d’attualità e, in una situazione del genere, diventa sempre più complicato individuare una data per poter ripartire.

