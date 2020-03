Senza strumenti adeguati impossibile vincere la lotta contro un nemico temibile quale Covid-19: motivo per il quale prosegue l’accelerazione dell’Azienda Ospedaliera San Pio per reperire scorte rilevanti di dispositivi protezione individuale e anche di farmaci antivirali da impiegare per le terapie cliniche in favore dei pazienti infetti dal Coronavirus.

