Focolaio a Villa Margherita: positivi al Coronavirus 18 pazienti e 10 operatori sanitari, 19 di questi sono residenti tra Benevento e provincia

La ‘notizia spazzatura’ emersa sui social di “Villa Margherita militarizzata”, di cui tanto si era discorso nei giorni scorsi, si è tradotta ieri mattina in realtà: i pochi automobilisti in transito sull’Appia si sono confrontati con una scena da tempo di guerra, un massiccio dispiegamento di carabinieri con il supporto di alcuni poliziotti e finanzieri a sigillare la struttura. Un dispiegamento operativo che ha indotto subito a pensare che a Piano Cappelle stava succedendo qualcosa di grosso, e purtroppo in serata si è avuto conferma di quanto tutti sospettavano: Villa Margherita è diventata un vero e proprio “cluster” per il SarsCov-2.

