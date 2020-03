Tributi locali, il Comune di San Giorgio del Sannio non fermerà i pagamenti

Sono diversi i Comuni che hanno deciso di sospendere i pagamenti dei tributi locali per andare incontro alle famiglie nel periodo di emergenza. Uno slittamento dei termini che non necessariamente si tradurrà in un beneficio per i contribuenti, chiamati comunque, prima o poi, a saldare il conto. C’è chi invece ha fatto scelte differenti, in attesa di nuove disposizione del legislatore o di interpretazioni delle norme già sul tavolo da parte dell’Anci. Il Comune di San Giorgio del Sannio non adotterà proroghe per i tributi 2020.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia