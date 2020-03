Airola, imprenditore dona gel igienizzante a medici, infermieri e autisti del Saut

Non è affatto trascurabile il ruolo che i privati e le aziende stanno giocando nel fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il tutto nell’ottica di sostenere quelle fasce lavorative particolarmente esposte in questo particolare contesto. Personale sanitario e Forze dell’ordine, nel dettaglio, stanno ricevendo il simbolico plauso dei cittadini che ne riconoscono il prezioso impegno quotidianamente svolto. Al di là degli attestati verbali, tuttavia, desta particolare piacere che la vicinanza venga espressa anche in modi e forme decisamente concreti. In tal senso, appunto, l’opera dell’imprenditoria. Un ringraziamento da medici, infermieri e autisti del Saut di Airola è stato rivolto all’imprenditore Arcangelo Bove, titolare di Svapoweb.

